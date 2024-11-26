Для спецназа разработали новую винтовку

ИМ

Ильдус Мамлеев

Самая смешная часть этой статьи "волонтёры уже закупают данную винтовку и поставляют её в войска"! Тушите свет, закрывайте зановес! А что в МО РФ напрочь уже расформировали интендантскую службу, производитель ни как не хочет испытать данную винтовку в реальных боевых условиях и не может предоставить 20 шт непосредственно в войска. Что за маразм вообще твориться в Российской Армии, если все что необходимо солдатам поставляют волонтёры? Министр обороны нам тогда зачем вообще?