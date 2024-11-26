Для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан».
Для спецназа разработали новую винтовку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Самая смешная часть этой статьи "волонтёры уже закупают данную винтовку и поставляют её в войска"! Тушите свет, закрывайте зановес! А что в МО РФ напрочь уже расформировали интендантскую службу, производитель ни как не хочет испытать данную винтовку в реальных боевых условиях и не может предоставить 20 шт непосредственно в войска. Что за маразм вообще твориться в Российской Армии, если все что необходимо солдатам поставляют волонтёры? Министр обороны нам тогда зачем вообще?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии