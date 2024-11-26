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Для спецназа разработали новую винтовку

Для спецназа разработали новую винтовку

Для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Самая смешная часть этой статьи &quot;волонтёры уже закупают данную винтовку и поставляют её в войска&quot;! Тушите свет, закрывайте зановес! А что в МО РФ напрочь уже расформировали интендантскую службу, производитель ни как не хочет испытать данную винтовку в реальных боевых условиях и не может предоставить 20 шт непосредственно в войска. Что за маразм вообще твориться в Российской Армии, если все что необходимо солдатам поставляют волонтёры? Министр обороны нам тогда зачем вообще?
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