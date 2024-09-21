Земфира и Покровский не смогли в суде оспорить статус иноагента

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой и лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского (признаны в РФ иноагентами) на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.
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