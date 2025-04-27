В праздничном хороводе закружился стар и млад! Из-за плохой погоды традиции празднования фестиваля немного изменили: в этом году гуляния и игры проходят у администрации поселения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В праздничном хороводе закружился стар и млад! Из-за плохой погоды традиции празднования фестиваля немного изменили: в этом году гуляния и игры проходят у администрации поселения.