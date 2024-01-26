Урсула фон дер Ляйен приглашает фермеров к диалогу

В то время как Европа до основания потрясена протестами фермеров, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начала новый стратегический диалог о будущем фермерства и продовольственной системы.
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