Судебные приставы исполнили решение суда по катерам на городском пруду

С исковым заявлением в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга обратился Свердловский транспортный прокурор, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю.
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