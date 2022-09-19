Медвежий угол

37 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Операция на УкРуине будет продолжаться до полного завершения. Насчет того, что бы МО объясняло и рассказывало что то ...Украина отправила...
  • фарид сабиров
    Победить бандеровцев это святое. Но есть проблема внутри РОССИИ. От которой  не меньше проблем. Казнокрады и коррупци...Россия готова нач...
  • Zoia Goldshtab
    Пора вспомнить СМЕРШ!!!! И начинать надо с людей окопавшихся при власти!!! На местах это уверена будет!А вот у власти...Россия готова нач...

Пиррова победа свердловского губернатора Куйвашева

Пиррова победа свердловского губернатора Куйвашева

Мотиваторы/демотиваторы Свердловский губернатор сейчас, наверняка, находится в приподнятом настроении, если даже не в состоянии, близком к эйфории.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх