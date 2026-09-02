❕В Крыму в этом году на бюджет в вузы поступили более шести тысяч студентов Еще около девяти тысяч человек поступили в учреждения среднего профессионального образования, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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