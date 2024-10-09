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Алаудинов: ВС России не позволят ВСУ зайти в Белгородскую область

Алаудинов: ВС России не позволят ВСУ зайти в Белгородскую область

У России достаточно ресурсов, чтобы не позволить ВСУ зайти в Белгородскую область, заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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