Гиды в Каппадокии показывают туристам несуществующие достопримечательности

Некоторые туристические агентства в турецкой провинции Каппадокия вводят туристов в заблуждение, демонстрируя им вымышленные достопримечательности и сокращая стоимость экскурсий за счёт отказа от посещения настоящих исторических объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)