Кактус путешес...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кактус путешественник

2 435 подписчиков

Гиды в Каппадокии показывают туристам несуществующие достопримечательности

Некоторые туристические агентства в турецкой провинции Каппадокия вводят туристов в заблуждение, демонстрируя им вымышленные достопримечательности и сокращая стоимость экскурсий за счёт отказа от посещения настоящих исторических объектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх