Три ключевых объекта снабжения ВСУ в Николаеве стали целями российского удара

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам и судам Украины, а также логистическим центрам, которые использовались в интересах ВСУ.
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