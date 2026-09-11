👩⚕️ Более 300 будущих медиков поступили в учебные заведения Крыма по целевому набору 334 крымских студента заключили договоры с министерством здравоохранения республики на целевое обучение в медицинских вузах и колледжах.
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