FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Уже не донна,а уж прима даааавно сдулась....хабалкой была,хабалкой и осталась.Напугали Гарри и ...
  • Ильдус Мамлеев
    Согласен с тобой Алексей это не "звезда", а редкостная "п...а",точнее и не скажешь.Мечты сбываются: ...
  • МАКСИМ
    Патриотка какой страны?Напугали Гарри и ...

Министр культуры несколько раз перепутал имя русского классика в телеэфире

Министр культуры несколько раз перепутал имя русского классика в телеэфире

+ A — Министр культуры Якутии Ноев перепутал имя писателя Павла Бажова в прямом эфире Во время своего выступления на региональном телеканале «Якутия 24» министр культуры Якутии Афанасий Ноев допустил досадную оплошность, несколько раз исказив имя автора сказов по мотивам уральского фольклора Павла Бажова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх