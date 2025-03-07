Министр культуры несколько раз перепутал имя русского классика в телеэфире

+ A — Министр культуры Якутии Ноев перепутал имя писателя Павла Бажова в прямом эфире Во время своего выступления на региональном телеканале «Якутия 24» министр культуры Якутии Афанасий Ноев допустил досадную оплошность, несколько раз исказив имя автора сказов по мотивам уральского фольклора Павла Бажова.