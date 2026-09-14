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Миронов предложил поднять до 50 000 рублей минимальную страховую пенсию

Миронов предложил поднять до 50 000 рублей минимальную страховую пенсию

Депутаты от «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий существенное увеличение минимального уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров.

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