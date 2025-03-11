Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    у нас же их завались)) на каждый пук можем сразу им, фантазии умерьтеМО РФ: Киев удари...
  • Михалыч
    Где наша нота в адрес США, которые дают украм и направляют снаряды на мирных жителей???!!! И где ответный Орешек по Б...МО РФ: Киев удари...
  • ММ
    Если Вы в России живете, то наверное знаете, что бывают люди, у которых имя и отчество начинаются на одну букву? И, к...Люди признались д...

За ночь над Россией сбили 337 украинских беспилотников

За ночь над Россией сбили 337 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата: 91 БПЛА - над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх