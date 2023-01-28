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Виктор Вембаньяма набрал 31 очко и 14 подборов в матче с «Роанном»

Виктор Вембаньяма набрал 31 очко и 14 подборов в матче с «Роанном»

Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма отметился дабл-даблом в домашнем матче чемпионата Франции с «Роанном» (84:102).

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