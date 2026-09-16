Немецкие больницы готовят к войне

В Германии всерьез пересматривают готовность системы здравоохранения к военному сценарию. Власти, военные и медицинские учреждения пытаются оценить, выдержат ли больницы массовый поток раненых, атаки дронов, перебои с поставками и одновременную необходимость лечить военных и гражданских.