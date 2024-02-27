ВОЙНА ПРОТИВ РУССКИХ НАЧАЛАСЬ В 2014 ГОДУ. А ДВА ГОДА НАЗАД РОССИЯ СДЕЛАЛА ВЫБОР

Natalija Osminina

Чтобы брать город, надо подойти к нему со всех сторон. А чтобы замкнуть с флангов хотя бы Одессу надо с севера подойти к ней на уровне Умани- центра Украины, до которого от Краматорска 700 км. Одновременно надо подойти к Одессе с востока, т.е. взять Запорожье, Кривой рог, Херсон, Николаев. После чего "аккуратно" не оставить от Одессы камня на камня с попытками брать штурмом и зачисткой их знаменитые каменоломни (а это посерьезней, чем Азовсталь). Легче сразу стереть её с лица земли и не мучиться, все равно же за каждый крупный город надо заплатить жизнями минимум 50 000 российских парней, и все равно от городов ничего не остается. Пример- Артемовск, Мариуполь, Авдеевка. Чтобы взять Полтаву-надо пройти всю Харьковскую область, а Киев- Черниговскую и Сумскую. В итоге ожидаем примерно около миллиона потерь и полную мобилизацию в России. Это минимальная цена Ваших хотелок. Потом начинайте считать бюджетные деньги на восстановление Украины. Видимо, желание ухлопать Россию не покидает большинство её граждан, не умеющих считать, прогнозировать, не понимающих азов военного дела. Хорошо, что такой бред не приходит в голову МО, а то представляете какой грех взяли бы на свои души "хотящие" - все бы в Ад пошли)).