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ВОЙНА ПРОТИВ РУССКИХ НАЧАЛАСЬ В 2014 ГОДУ. А ДВА ГОДА НАЗАД РОССИЯ СДЕЛАЛА ВЫБОР

ВОЙНА ПРОТИВ РУССКИХ НАЧАЛАСЬ В 2014 ГОДУ. А ДВА ГОДА НАЗАД РОССИЯ СДЕЛАЛА ВЫБОР

Вторая годовщина СВО дата весьма условная. Потому что война против русских началась в 2014 году. Когда в Одессе сожгли людей за то, что они хотели говорить на русском языке.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Аккуратно...
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16 час.
Natalija Osminina
Чтобы брать город, надо подойти к нему со всех сторон. А чтобы замкнуть с флангов хотя бы Одессу надо с севера подойти к ней на  уровне Умани- центра Украины, до которого от Краматорска 700 км.  Одновременно надо  подойти к Одессе с востока, т.е. взять Запорожье, Кривой рог,  Херсон, Николаев. После чего &quot;аккуратно&quot; не оставить от Одессы камня на камня с попытками брать штурмом  и зачисткой их  знаменитые каменоломни (а это посерьезней, чем Азовсталь). Легче сразу стереть её с лица земли и не мучиться, все равно же за каждый крупный город надо  заплатить жизнями минимум 50 000 российских парней, и все равно от городов ничего не остается. Пример- Артемовск, Мариуполь, Авдеевка. Чтобы взять Полтаву-надо пройти всю Харьковскую область,  а Киев- Черниговскую и Сумскую. В итоге ожидаем примерно около миллиона потерь  и полную мобилизацию в России. Это минимальная цена Ваших хотелок. Потом начинайте считать бюджетные деньги на восстановление Украины. Видимо, желание  ухлопать Россию не покидает большинство её граждан, не умеющих считать, прогнозировать, не понимающих азов военного дела. Хорошо, что такой бред не приходит в голову МО, а то представляете какой грех взяли бы на свои души &quot;хотящие&quot; - все бы в Ад пошли)).
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16 час.
Natalija Osminina
Я ,вообще, в упор не понимаю примитивной линейной логики людей, которые ПОЧЕМУ-ТО(??) полагают, что СВО должна дойти до Львова, Киева, Полтавы, Одессы и пр.  Мало того, что война России идет с силами НАТО на ТЕРРИТОРИИ Украины, и смысла  захватывать эту ТЕРРИТОРИЮ нет никакого- НАДО ДАВИТЬ  НАТО... так больше всего бесит, что в головах людей  накрепко забиты гвоздями стандарты  Второй Мировой, когда, чтобы дойти до Европы, надо было пройти Украину- то есть дойти до Берлина пехотой, артиллерией и танками. Но сейчас идет ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ!! И оружие России может описать Земной шар по экватору и полюсам. То есть  можно, не вставая со стула в Москве ударить по европейским военным базам НАТО, аэродромам и заводам. Россия не может не загнать под плинтус НАТО- это ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПУТИНА.. И для этого вовсе не обязтательно  прошагать пол Европы, чтобы приблизить этот день. . Так что забудьте о взятии Украины. Она падет сама.
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15 час.

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