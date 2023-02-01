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Расселл Уэстбрук во время игры вступил в перепалку с Гари Вайнерчуком

Расселл Уэстбрук во время игры вступил в перепалку с Гари Вайнерчуком

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Нью-Йорка» вступил в словесную перепалку с известным серийным предпринимателем Гари Вайнерчуком, сидевшим в первом ряду.

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