Минпросвещения подготовило рекомендации по времени просмотра телевизора для детей

Минпросвещения подготовило рекомендации по продолжительности просмотра телевизора детьми. Детям от трех до семи лет рекомендуется смотреть телевизор не более 30 минут в день, детям от восьми до десяти лет — до одного часа.
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