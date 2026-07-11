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Авторадио

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Минпросвещения подготовило рекомендации по времени просмотра телевизора для детей

Минпросвещения подготовило рекомендации по продолжительности просмотра телевизора детьми. Детям от трех до семи лет рекомендуется смотреть телевизор не более 30 минут в день, детям от восьми до десяти лет — до одного часа.

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