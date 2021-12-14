smi.today

1 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Генсек НАТО пригр...
  • Серж Южанин
    Генсек НАТО пригр...
  • Jnas Levison
    Господи, эта блоха гадит постоянно и что, нельзя сделать так чтоб она, эта блоха, перестала прыгать с одной блошиной ...Санду берет курс ...

США готовы полностью снять санкции с Ирана, заявила постпред в ООН

США готовы полностью снять санкции с Ирана, заявила постпред в ООН

Американская сторона готова полностью снять санкции с Ирана, которые противоречат обязательствам США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявила 14 декабря постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх