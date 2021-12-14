США готовы полностью снять санкции с Ирана, заявила постпред в ООН

Американская сторона готова полностью снять санкции с Ирана, которые противоречат обязательствам США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявила 14 декабря постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.
Американская сторона готова полностью снять санкции с Ирана, которые противоречат обязательствам США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявила 14 декабря постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.
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