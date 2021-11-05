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Один человек погиб и двое пострадали: в Омске случились ДТП на Красноярском тракте и улице Бархатовой

Один человек погиб и двое пострадали: в Омске случились ДТП на Красноярском тракте и улице Бархатовой

Обе аварии произошли около полудня 4 ноября. Как рассказали в Госавтоинспекции, в 11:50 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля KIA выехал на Красноярском тракте в районе дома № 21 на встречку, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

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