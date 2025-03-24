НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

Дешам о победе над Хорватией: «Франция продолжала верить, несмотря на плохой первый тайм. В целом показали игру очень высокого уровня, но еще есть нехватка опыта»

В ответном матче 1/4 финала «трехцветные» обыграли Хорватию (2:0, 5:4 по пен., первая игра – 0:2). «Главное, что мы продолжали верить, несмотря на плохой первый тайм и неустраивавший нас счет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх