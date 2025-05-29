Китайский сервис: «Нэчжа» в России, сНежный человек и The Weeknd

Главное событие в мировой киноиндустрии, самый успешный мультфильм в истории и самый кассовый фильм 2025 года, а еше — доказательство торжества китайской индустрии — «Нэчжа побеждает Царя драконов» выходит в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии