Глава МИД Мирзоян: позиции Армении и Баку далеки друг от друга по ряду вопросов

Позиции Еревана и Баку далеки друг от друга по ряду вопросов. С соответствующим заявлением выступил руководитель армянского министерства иностранных дел Арарат Мирзоян, который стал собеседником турецкого телевизионного канала TRT World.
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