Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Подвёз коллегу и пропал: водолазы подняли автомобиль с телом водителя из реки Вилюй в Якутии

Подвёз коллегу и пропал: водолазы подняли автомобиль с телом водителя из реки Вилюй в Якутии

45-летний местный житель села Хомустаах не выходил на связь с 29 мая. Поиски, организованные местными жителями своими силами, не дали результатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх