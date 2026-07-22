В МИД РФ объяснили удары Киева по гражданским объектам

Илья Питалев/РИА Новости Мирошник: Киев усилил удары по гражданским объектам из-за провалов в зоне СВО Екатерина Волкова На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев усилил удары по гражданским объектам.
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