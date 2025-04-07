Суд рассмотрит иск ГП о передаче «Домодедово» государству 14 мая

Арбитражный суд Московской области начнет основные слушания по иску Генеральной прокуратуры России о передаче в государственную собственность активов компании ООО «ДМЕ Холдинг», которая владеет аэропортом «Домодедово», 14 мая.
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