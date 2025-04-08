NourNews: Арагчи и Уиткофф выступят основными переговорщиками на встрече в Омане

Руководитель иранского министерства иностранных дел Аббас Арагчи и специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф выступят основными переговорщиками на встрече в Омане, которая состоится 12 апреля.
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