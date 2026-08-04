Россия продолжает уничтожать портовую инфраструктуру Украины Уничтожение морской логистики Украины продолжается, удары по портам и грузовым судам.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Россия продолжает уничтожать портовую инфраструктуру Украины Уничтожение морской логистики Украины продолжается, удары по портам и грузовым судам.
Свежие комментарии