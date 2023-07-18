Юрий Кот Культурный фронт снова в недоумении. Не передать, сколько сообщений я получаю о певце Агутине — до сих пор несть числа.
Виртуозный Агутин — как критиковать СВО и получать президентские гранты
Комментарии
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Madywolf
Ну да. Бабушки от пенсии скудной денежки на закупки для фронта переводят. А тут - 4 миллиарда лишние попилили. И что характерно: среди "испуганных патриотов" и откровенных врагов - через одного выходцы из КВН. Это, наверное, оттого, что грантов в их время на КВН не выдавали. А то бы, глядишь, - и сейчас бы вокруг терлись... Грустно, девушки...
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13 час.
Ирина Черных
А попугаи любят попугайничать)))
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11 час.
Гость Гатапонта
Никогда.
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32 мин.
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