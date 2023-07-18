Виртуозный Агутин — как критиковать СВО и получать президентские гранты

Madywolf

Ну да. Бабушки от пенсии скудной денежки на закупки для фронта переводят. А тут - 4 миллиарда лишние попилили. И что характерно: среди "испуганных патриотов" и откровенных врагов - через одного выходцы из КВН. Это, наверное, оттого, что грантов в их время на КВН не выдавали. А то бы, глядишь, - и сейчас бы вокруг терлись... Грустно, девушки...