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Виртуозный Агутин — как критиковать СВО и получать президентские гранты

Виртуозный Агутин — как критиковать СВО и получать президентские гранты

Юрий Кот Культурный фронт снова в недоумении. Не передать, сколько сообщений я получаю о певце Агутине — до сих пор несть числа.

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Комментарии
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Madywolf
Ну да. Бабушки от пенсии скудной денежки на закупки для фронта переводят. А тут - 4 миллиарда лишние попилили. И что характерно: среди &quot;испуганных патриотов&quot; и откровенных врагов - через одного выходцы из КВН. Это, наверное, оттого, что грантов в их время на КВН не выдавали. А то бы, глядишь, - и сейчас бы вокруг терлись... Грустно, девушки...
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