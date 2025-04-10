50 астраханских студентов удостоены звания губернаторских стипендиатов

Наибольшее количество – от двух университетов. Состоялось заседание организационного комитета по назначению губернаторских стипендий, на котором были определены победители второго семестра учебного года-2024/2025.
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