Агония киевского режима очевидна для всех на фоне «курской акции» Вооруженных сил Украины. Об этом в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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