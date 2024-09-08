Лавров: агония киевского режима очевидна для всех на фоне «курской акции» ВСУ

Агония киевского режима очевидна для всех на фоне «курской акции» Вооруженных сил Украины. Об этом в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.