В ландшафтном парке «Митино» пройдет концерт

В рамках проекта «Зима в Москве» столичные парки подготовили насыщенную программу. В ближайшие выходные в московских парках пройдут бесплатные экскурсии, тематические занятия, интерактивные программы, мастер-классы и лекции, сообщили сегодня в пресс-службе мэра и правительства Москвы.