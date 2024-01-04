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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летняя Гауфф повесила 18-ю баранку в карьере

Третья ракетка мира Коко Гауфф во втором круге в Окленде разгромила Бренду Фрухвиртову – 6:3, 6:0. 19-летняя американка 18-й раз в карьере выиграла сет с баранкой.

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