Соцопросы в США показывают двукратный рост числа противников поддержки Украины

Аналитическое агентство YouGov совместно с журналом The Economist провели социологический опрос среди представителей обеих партий США о продолжении финансирования ВСУ из американского бюджета и опубликовали неутешительные для Украины результаты.
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