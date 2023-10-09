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Соцопросы в США показывают двукратный рост числа противников поддержки Украины

Соцопросы в США показывают двукратный рост числа противников поддержки Украины

Аналитическое агентство YouGov совместно с журналом The Economist провели социологический опрос среди представителей обеих партий США о продолжении финансирования ВСУ из американского бюджета и опубликовали неутешительные для Украины результаты.

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