В США суд дал госслужащим время на решение об увольнении за компенсацию

В США суд выделил государственным служащим дополнительное время на то, чтобы принять или отклонить предложение администрации американского президента Дональда Трампа о компенсации за увольнение по собственному желанию.
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