ДрузьяПрогрессВся правда о загадках истории на примере Перуhttps://artsgtu Вся правда о загадках истории на примере Перу Сегодня Перу можно назвать городом тайн и загадок.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир ценностей – это пространство, через которое душа говорит с человеческой сутью Благодаря осознанию духовных ценностей (ценностей пятого мира),человек может становиться на истинный путь духовного развития. В их осознании он уже разделяет ценности более нижних миров (эго, чувственные, гордыннные или социальные, физиологические). Но при этом, если человек реализует осознание духовной ценности, все структуры и сферы жизни меняются и подстраиваются под это понимание, ощущение. Более человек не обманется, а будет идти путем духовной ценности, обминая ловушки (исполнение социальных - управленческих задач), но гармонично существуя в мире и выполняя поставленные душой цели в конкретном воплощении. Осознание и внимание на исполнении духовных ценностей дает божественную силу или проведение. Энергия, что дается человеку на протяжении жизни, будет меняться на более качественную и продуктивную, при этом, ориентируясь на истинных ценностях пятого мира, он будет осознанно вкладывать жизненные силы именно в выполнение и реализацию духовной ценности. Сам мир высок и тонкоорганизован, дружелюбен и похож при восприятии на энергии Анахаты с энергиями более тонких пространств, или можно сказать, что воспринимается начиная с сердечной чакры и энергоцентрами выше. Духовнаые ценности или ценности пятого мира отличаются от более «практичных» тем, что захватывают все мировосприятие, от малого, до великого и божественного. Допустим, если внимание сосредоточенно только на материальной или социальной ценности (выйти удачно замуж, найти богатого и обеспеченного мужа), сам человек не будет смотреть дальше или глубже, а будет вкладывать все силы и внимание на поиски решения или реализацию этой ценности. Но при осознании духовной ценности как любовь, человек будет внедрять ее, и действовать исходя из этого состояния. То есть, вкладывая любовь не только во взаимодействие с мужем или ребенком, а выполняя любого качества работу или действие, думая и решая из сердечного состояния. Таким образом, будут трансформироваться все сферы жизни и принесут осознаваемому только благо и гармонию. Ведь как мы понимаем, в любви даже испытания являются благостными для нас. Что можно сказать о духовном развитии. В таком случае даже муха на носу воспринимаемому человеку духовное развитие как ценность будет нести истину, знак от души или сигнал. С таким подходом восприятие всей жизни будет одним духовным потоком, и в этом растворяется умозаключения и принципы, выстроенные на социальном или эгоистическом уровне, так как каждая секунда будет нести возможность познания и приобретения опыта для развития собственной сути.Комментировать
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