ЧП в Казахстане: региональная служба безопасности введет войска

Власти Казахстана объявили чрезвычайное положение по всей стране в среду вечером, после того, как оно было введено только в эпицентрах протестов против цен на топливо: в столице, экономическом мегаполисе Алматы и западной провинции, сообщает Noi.
Власти Казахстана объявили чрезвычайное положение по всей стране в среду вечером, после того, как оно было введено только в эпицентрах протестов против цен на топливо: в столице, экономическом мегаполисе Алматы и западной провинции, сообщает Noi.
Свежие комментарии