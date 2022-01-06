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ЧП в Казахстане: региональная служба безопасности введет войска

ЧП в Казахстане: региональная служба безопасности введет войска

Власти Казахстана объявили чрезвычайное положение по всей стране в среду вечером, после того, как оно было введено только в эпицентрах протестов против цен на топливо: в столице, экономическом мегаполисе Алматы и западной провинции, сообщает Noi.

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