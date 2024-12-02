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«Легитимный»: Киев продолжает готовить «рождественское» наступление, но основное направление удара пока не определено

«Легитимный»: Киев продолжает готовить «рождественское» наступление, но основное направление удара пока не определено

Киев готовит так называемое «рождественское» наступление, на данный момент основное направление удара окончательно не определено, но рассматриваются несколько вариантов.

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