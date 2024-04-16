Проблемы нового соглашения по зерновому коридору в Черном море

Россия и Украина в течение двух месяцев при посредничестве Турции вели переговоры о восстановлении соглашения, которое разрешало экспорт украинского зерна через безопасный морской коридор в Черном море до июля прошлого года, и даже достигли соглашения по этому поводу.
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