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«Восточная политика»: Германия восстает против США и разворачивается в сторону РФ

«Восточная политика»: Германия восстает против США и разворачивается в сторону РФ

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) объявила об окончательном согласовании коалиционного договора с партиями «Союз 90/Зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД).

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