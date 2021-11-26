«Восточная политика»: Германия восстает против США и разворачивается в сторону РФ

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) объявила об окончательном согласовании коалиционного договора с партиями «Союз 90/Зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД).
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