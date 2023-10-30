Минздрав Таиланда: оспой обезьян заразились 24 человека, один умер

В Таиланде зафиксировали смертельный случай оспы обезьян. Всего в стране зарегистрировали 559 заражений, из них 24 на минувшей неделе, объявил журналистам исполняющий обязанности гендиректора департамента по контролю заболеваний Минздрава Тхонгчай Киратихаттаякон.
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