Минздрав Таиланда: оспой обезьян заразились 24 человека, один умер

В Таиланде зафиксировали смертельный случай оспы обезьян. Всего в стране зарегистрировали 559 заражений, из них 24 на минувшей неделе, объявил журналистам исполняющий обязанности гендиректора департамента по контролю заболеваний Минздрава Тхонгчай Киратихаттаякон.