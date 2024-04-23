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Парламентская газета

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Как узнать размер будущей пенсии

Как узнать размер будущей пенсии

В 2024 году женщины могут выйти на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины в возрасте 63 лет. Для назначения страховой пенсии по старости необходимо проработать не менее 15 лет и накопить 28,2 пенсионных балла.

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