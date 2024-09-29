ВС России вышли на окраину города Гуляйполе

Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции© РИА Новости / Сергей Бобылев5,9K прочтений 2 дня назад Вооруженные силы России находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий.
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