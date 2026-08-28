Президент Грузии помиловал россиянина, повредившего авто МВД на акции

Президент Грузии Михаил Кавелашвили по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба) помиловал 226 человек, включая гражданина России Дениса Куланина, отбывающего срок за повреждение полицейской машины во время акции протеста в Тбилиси 28 марта 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии