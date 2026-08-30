Основа из профильной трубы собираю без сварки: соединение держится на одном болте

Маленькой хозяйственный основа из профильных труб можно сконструировать и без сварки. Рассказываем, как за 15 мин.
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