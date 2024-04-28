Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля 🌧 В Симферополе +20 и небольшой дождь В Севастополе +20 и небольшой дождь В Евпатории +20 и дождь В Джанкое +21 и небольшой дождь В Ялте +21 и небольшой дождь В Алуште +21 и небольшой дождь В Керчи +21 и облачно с прояснениями В Армянске +19 и дождь В Красноперекопске +19 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +21 и небольшой дождь В Судаке +22 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.