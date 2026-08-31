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Парфенов — о голе после выброса аута с сальто: «Ничего сверхъестественного. Конечно, мы готовились»

Парфенов — о голе после выброса аута с сальто: «Ничего сверхъестественного. Конечно, мы готовились»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов после матча 9-го тура Лиги PARI против костромского «Спартака» (0:1) высказался о пропущенном голе.

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