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Регионы России

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Медведев признал угрозы украинских властей для российской гражданской авиации актом госсжтерроризма

Медведев признал угрозы украинских властей для российской гражданской авиации актом госсжтерроризма

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале охарактеризовал угрозы со стороны украинских властей в отношении российской гражданской авиации как заявку бандеровского режима на государственный терроризм.

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