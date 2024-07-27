В Сочи проходит детский кастинг для съёмок в каталог школьной одежды и аксессуаров 🗓 До 10 августа 📍 Пластунская, 21 👭 6–15 лет 📞 8(900)000-11-42 ✈️ @jobmodel 📷 Интересный Сочи.